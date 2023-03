Vion breekt met uitzendbureau en neemt Roemeense vleesverwerkers zelf in dienst

Na twee jaar corona, een tekort aan personeel en materialen staat Frank de Bot te trappelen: ‘Asperges in het veld komt sterker terug dan ooit’

CROMVOIRT - De teleurstelling was vorig jaar groot. Na twee jaar van coronabeperkingen gooide een tekort aan personeel én materiaal roet in het eten. 4500 gasten van ‘Asperges in het veld’ werden afgebeld. Organisator Frank de Bot laat zich niet uit het veld slaan.