Vlaamse vrouw sterft na drinken wijn uit Nuenen waarmee mogelijk gerommeld werd

Neergesto­ken bewoner Boxmeer niet in levensge­vaar; politie vindt geroofde auto terug

20:00 BOXMEER - De bewoner die woensdagavond in Boxmeer is overvallen, is niet in levensgevaar. Dat laat de politie weten op Twitter. In het onderzoek naar de woningoverval in Boxmeer heeft de politie een gestolen auto teruggevonden.