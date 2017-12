Vlag halfstok bij gemeentehuis in Heeze

'Moeilijke gesprekken'

Verhoeven brengt maandag een bezoek aan de nabestaanden van de drie sportvissers. Dat zijn moeilijke gesprekken, beaamt Verhoeven. ,,Maar het belangrijkste is dat er aandacht is voor hun situatie", zegt de burgervader. ,,Het is voor deze mensen niet te bevatten wat er gebeurd is, het is zó onwerkelijk. Men probeert het te beredeneren, maar het is gewoon niet in woorden uit te drukken."