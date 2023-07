Vlak voor een warm weekend een negatief zwemadvies in Hooge Zwaluwe

Drugsver­dach­te Oudheusden komt op vrije voeten, ’vooral bezig met medische hasj’

DEN BOSCH/OUDHEUSDEN - Een 38-jarige man uit Oudheusden, verdacht van de handel in drugs, mag zijn proces in vrijheid afwachten. De rechtbank in Den Bosch besloot vrijdagmorgen dat het voorarrest van de man kan worden opgeheven.