Vleermuis in bioscoopzaal Vue Eindhoven jaagt mensen de stuipen op het lijf; twee films afgelast

Kerk in Raamsdonk op nummer één bij fotowedstrijd over religieus erfgoed in Brabant

4 maart TILBURG - Met zijn foto van de Lambertuskerk in Raamsdonk heeft Johan Bakker een door Wikimedia Nederland georganiseerde fotowedstrijd gewonnen. De prijs is zondag uitgereikt in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg.