‘Vleermuizen? Daarover zweeg het isoleerbedrijf’

Petitie voor camera’s in onveilige tunnel tussen Oss en Berghem, ‘voor het compleet uit de hand loopt’

OSS/BERGHEM - Er moeten snel camera’s opgehangen worden om de veiligheid in de fietstunnel tussen de Osseweg in Berghem en de Berghemseweg in Oss te verbeteren. Dat is de insteek van een petitie die rondgaat op internet, die al door bijna vierhonderd mensen is ondertekend. Of die camera's er ook komen is maar de vraag, want bij zowel gemeente als politie zijn geen voorvallen bekend.