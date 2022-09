Vleermuizen? ‘Nee hoor’, zegt gemeente. Efteling kan door met sloop Spookslot

Hotel Nuland vangt tijdelijk 50 jonge vluchtelin­gen op

NULAND/DEN BOSCH - Hotel Nuland vangt voor maximaal twaalf weken vijftig jonge vluchtelingen op in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. Waarschijnlijk arriveren zij maandag al in Nuland. Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft zijn zorgen geuit over deze tijdelijke opvang.

2 september