Vliegveld Weeze in financiële problemen, toekomst onzeker

World Press Photo Prijswin­nen­de fotograaf World Press Photo: ‘De vluchtelin­gen­cri­sis is onze schandvlek’

13 november DEN BOSCH - Prijswinnend fotograaf Pieter ten Hoopen is de hoofdgast bij de opening van de expositie World Press Photo vrijdagavond in Den Bosch. Zijn serie over de vluchtelingen in Centraal Amerika won de eerste prijs in de categorie ‘Story of the Year’.