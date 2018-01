Volgens Ajax-icoon Sjaak Swart is sprake van 'Lucky PSV'

Waarom heeft politie verdachte van mishandeling Eindhoven nog niet, met al die camera's?

18:59 EINDHOVEN - Geen stap kunnen bezoekers van Stratumseind in Eindhoven zetten zonder te worden waargenomen en op beeld te worden gevangen. Het uitgaansgebied is vergeven van de camera's. Hoe kan het dan dat de politie de verdachte of verdachten van de zware mishandeling van afgelopen weekend nog niet heeft gevonden? De 25-jarige Jean Paul Kers uit Zuidland liep zeven breuken op in zijn gezicht na door een onbekende te zijn geslagen met een voorwerp.