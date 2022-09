Volksliederen klinken bij interland op sportpark EGS’20

Nieuwsover­zicht | Minder leegstaan­de winkelpan­den in Brabant - Koudste 18 september ooit gemeten

Jumbo-topman Frits van Eerd is na verhoor vandaag vrijgelaten. Eerder deze week werd hij opgepakt in een groot witwasonderzoek. In Waalwijk zijn zaterdagavond elf personen aangehouden nadat een massale vechtpartij was uitgebroken. Het zou gaan om een confrontatie tussen hooligans. Verder raakte er zaterdagavond twee agenten gewond bij supportersrellen na de wedstrijd van FC Den Bosch-Top OSS. Verder zijn er minder leegstaande winkelpanden in Brabant en zouden er schoten zijn gehoord bij een hotel in Breda, maar het personeel wist van niks. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

18 september