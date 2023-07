Volmaakt gelukkig in de miezer op de camping: ‘Geef mij maar het Nederlandse weer’

Tilburgse voetbal­club in spagaat na terugtrek­ken van eerste elftal: ‘KNVB moet zich achter de oren krabben’

Een amateurclub van zo'n 600 leden, met 7 seniorenteams en een bloeiende jeugdafdeling? OVC’26 heeft alle voorwaarden in huis, maar komend seizoen krijgt de club geen eerste elftal op de been in de standaardcompetitie. ‘Een sportief drama’, waarbij de KNVB zich ‘achter de oren moet krabben’, stelt de Tilburgse club.