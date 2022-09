Voor arme burgers voelt Miljoenennota slechts als ‘pleisters plakken’: ‘Geef iedereen een basisinkomen’

Chrit Joosten mag zich voortaan ridder noemen

OVERLOON - Chrit Joosten uit Overloon is zaterdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door waarnemend burgemeester Kompier uit Venray tijdens de viering van het 90-jarig jubileum van scheidsrechtersvereniging Horst-Venray in Horst.

17 september