Voor dj Jens gaat er niks boven de muziek uit de zero’s en dat terwijl hij pas in 2001 geboren is

Oekraïense violiste uit Griendts­veen grijpt elke kans aan om muziek te maken en goed doel te steunen

DEURNE - Als klassiek opgeleide violiste had Vlada Nabutovska nooit gedacht in een jazzcombo te spelen. De Oekraïense vluchtelinge, die in Griendtsveen woont, ging de uitdaging aan, ook omdat er geld mee ingezameld werd voor haar thuisland.