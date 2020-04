Voor het eerst blijft festivalterrein in Landgraaf leeg: ‘Een regelrechte ramp voor Pinkpop’

Man opgepakt na overval op supermarkt in Haps

9:44 HAPS - De vermoedelijke dader van de gewapende overval op de Spar in Haps die dinsdag even na 08.00 uur plaatsvond, is opgepakt. Getuigen van de overval zouden de man zijn gevolgd en hebben gezien dat hij elders in het dorp een huis binnen ging. Daar is de dader aangehouden.