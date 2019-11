Voor het eerst sinds jaren stijging aantal straatroven in Brabant

kaartjeHet aantal straatroven in Brabant in de eerste negen maanden van het jaar is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is voor de eerste keer in zes jaar dat dit aantal stijgt in deze provincie.

De meeste straatroven in Brabant waren relatief gezien in Tilburg en Bergen op Zoom. Het ging om respectievelijk 24,4 en 22,5 straatroven per 100.000 inwoners. Cijfers van andere grote steden: Eindhoven (13,4), Helmond (19,7), Breda (15,8), Den Bosch (9,7) en Roosendaal (14,3). In diverse dunbevolkte gemeenten in Brabant zijn de eerste negen maanden geen straatroven geregistreerd.

Daling

In Brabant werden in totaal 226 straatroven gepleegd in de eerste negen maanden van dit jaar. In 2018 waren dat er 199. In 2012 ging het in dezelfde periode om 582 straatroven en dat aantal is in de loop der jaren gestaag gedaald.

“Wat opvalt is dat zowel de daders als de slachtoffers vaak jong zijn” , vertelt Jos van der Stap, landelijk overvalcoördinator bij de politie. Volgens hem is de stijging in de cijfers ‘altijd zorgelijk’ en is het in dit geval niet duidelijk waar de stijging precies vandaan komt. Er kan sprake zijn van nieuwe aanwas maar de politie ziet ook dat sommige plekken een groepje actief was.

In 2009 heeft de politie een taskforce opgericht om overvallen aan te pakken. Zo kregen die extra aandacht.