Voor kunstenaar Hans Hermes (1944-2023) uit Putte was elk werk passie: ‘Geen hobby, maar zijn leven’

Uitvaart­ver­zor­ger Annora wast handen in onschuld over sobere, familielo­ze crematie Martin: ‘Wie betaalt, bepaalt’

Geld voor een crematie was er niet. Dus nam de gemeente Land van Cuijk de regie over en was familie niet welkom bij het laatste afscheid van Cuijkenaar Martin Versluis. Broer Gerard is er nog boos over. De Millse uitvaartondernemer Annora wast zijn handen in onschuld.