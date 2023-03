Voor tiende keer KempenRun

De KempenRun moest drie jaar worden uitgesteld vanwege coronabeperkingen. In 2019 namen meer dan 1100 lopers deel. Nieuw is dat MFA Hart van Hapert het centrale punt is voor de organisatie en de deelnemers. De route voor de halve marathon is hetzelfde gebleven. Om 11.00 uur is de start van de 6.5km, 10km en halve marathon voor recreanten en wedstrijdatleten.