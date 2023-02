Voor wie is de vijftigste Gouden Bolhoed?

Met video Vier wolvenex­perts bestudeer­den beelden uit Molenschot: ‘Is 100 procent een wolf die weg overstak’

MOLENSCHOT - Het dier dat zondag de Bavelseweg in Molenschot overstak, is zonder twijfel een echte wolf. Dat bevestigt expert Maurice La Haye van Wolven in Nederland. ,,Wij hebben met vier man naar de beelden gekeken.” Er was twijfel ontstaan, omdat er in de buurt ook een herdershond vermist wordt en de beelden voor de leek ‘wat vaag’ zijn.

14:15