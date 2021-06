Vooral afgebroken takken en omgewaaide bomen door hevige onweersbuien in de provincie

Wat is de beste plek voor een nieuwe school voor Beers en Vianen? Binnenkort weten we het

15 juni CUIJK - In Beers of Vianen staat, zoveel is zeker nu, over vijf jaar geen school meer. Ouders en leerlingen moeten dan naar het buurdorp voor basisonderwijs. Uit gezamenlijk onderzoek van de gemeente Cuijk en scholenstichting Optimus blijkt dat de bouw van één nieuwe school de beste optie is.