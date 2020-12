Voormalig nachtdier ziet het (dag)licht

VIDEO Burgemees­ter grijpt in op park De Molenheide in Schijndel: ’Het moet klaar zijn met die misstanden’

18 december SCHIJNDEL - Mensenhandel, mishandelingen en andere misstanden op resort De Molenheide in Schijndel: burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad is ze meer dan beu. En dus grijpt hij nu hard in. Zo is het vanaf nu onmogelijk om chalets nog te verhuren aan arbeidsmigranten.