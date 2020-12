Voormalig PSV-talent en eigenaar van Poolse supers doet geen oog meer dicht: ‘Aanslagen komen uit eigen kring’

Mohamed Mahmoed, eigenaar van de gebombardeerde Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk, doet geen oog meer dicht. Hij is er van overtuigd dat een concurrent hierachter zit. Het voormalige PSV-talent doet zijn verhaal aan de Telegraaf.

„Het móet wel concurrentie zijn”, verzucht de gespannen 25-jarige ondernemer vrijdagochtend in een zalencentrum tegen de krant. „Na die tweede explosie was het me duidelijk: deze intimidatie is echt gericht op mij.” Mahmoed benadrukt geen vijanden te hebben en nooit te zijn bedreigd of afgeperst. Zijn Poolse supermarkten zijn wel een succesformule. Samen met familieleden bezit hij er twaalf onder verschillende namen.

„Mijn zaken gaan ten koste van anderen”, vertelt hij verder. „Dat wordt me blijkbaar niet in dank afgenomen, want er komen niet meer klanten als er ook meer supermarkten komen. Polen kopen vooral waar hun eigen producten worden verkocht, zoals Kielbasa-worst en paczek, een gefrituurd deeggerecht. Ze zijn ook bereid daar meer voor te betalen. Terwijl de inkoopprijs erg laag is. Er zijn meerdere partijen die azen op deze markt. Negentig procent van de eigenaren zijn landgenoten. Deze aanslagen komen uit de eigen gemeenschap.”

Ook eigenaar van Poolse super in Heeswijk-Dinther getroffen

Ook de eigenaar van de Biedronka-zaken in Heeswijk-Dinther, Uden, Nistelrode en Oss wist niet wat hem overkwam toen ook zijn zaak aan diggelen werd geblazen. ,,Ik hou van hard werken. Ik heb hier in Heeswijk-Dinther een jaar geleden een zaak opgebouwd, en nu ligt het helemaal in duigen. Het is één grote ravage”, zegt Shawn Rabati Mahmoud. '

De eigenaren uit Aalsmeer en Heeswijk-Dinther hebben beiden een Iraaks-Koerdische achtergrond en ook dezelfde achternaam, maar zeggen elkaar niet te kennen. ,,We zijn allemaal zelfstandig ondernemers, maar gebruiken de naam van de Poolse supermarkt omdat die bekend is onder onze klanten’’, zegt Mohammed Mahmoud. Shawn hoopt met hem in contact te komen. ,,Misschien kunnen we samenwerken en zo een spoor naar de daders vinden.”

Volledig scherm Rotterdam - voetbal - Feyenoord A1 - PSV A1 - (6) Mohamed Mahmoed - rechts (8) Casper Knoester (archieffoto) © Carla Vos

Gat in de markt

De Telegraaf heeft onderzocht dat er een paar grote ketens zijn die Poolse supermarkten runnen. De grootste zijn Groszek, Super Sam en Polo Smak. Ze zijn allemaal in Iraaks-Koerdische handen en bezitten tientallen filialen in ons land. Het fenomeen is overgewaaid uit Engeland, waar de Oost-Europese grootgrutters een gat in de markt bleken.

Mohamed Mahmoed is een van die mensen die daar slim op inspeelde. Hij kwam in 2000 naar Nederland en bleek een zeer getalenteerde voetballer. PSV pikt hem op in de jeugdopleiding van Sparta en biedt hem een contract voor vier jaar aan. Hij speelt in Eindhoven samen met onder anderen Oranje-ster Memphis Depay.

Voor de echte top komt hij net tekort, waarop Mahmoed besluit zijn vooral bij PSV verdiende geld als startkapitaal voor zijn zaken te gebruiken. Inmiddels zit hij in zak en as, want de verzekering wil hem niet meer als cliënt. „Te gevaarlijk, zeggen ze. En zonder verzekering kan ik niks beginnen.”