Voorzichtig optimisme bij ROAZ na laatste coronacijfers: ‘Als het zo blijft, redden we het net met IC-capaciteit’

Dat zei Bart Berden namens het ROAZ maandagmiddag. ,,We zien dat de instroom in de ziekenhuizen vooralsnog blijft dalen. Op de IC's zien we een stabilisatie van het aantal patiënten. We zijn heel voorzichtig optimistisch.”

Volgens Berden is het de eerste keer dat het ROAZ dit signaal ziet. ,,Het afgelopen weekend was heel kritisch voor de ziekenhuizen, maar ook daar lijken we goed doorheen te zijn gekomen.”

Capaciteit op IC's

Er zijn vanuit de Brabantse ziekenhuizen 24 patiënten naar andere regio's uitgeplaatst, waarvan een derde naar Duitsland. ,,Als de huidige situatie zo blijft, dan kunnen we voorlopig vooruit met de capaciteit op de IC's. Maar alleen als er niets verandert.”

Berden benadrukt dat het te vroeg is om te zeggen dat het de goede kant opgaat. ,,Daarvoor moeten we de komende vier tot vijf dagen aankijken, daarna is er pas iets over te zeggen. Het is een onvoorspelbaar virus gebleken.”