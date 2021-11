Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg: 'Zorgpersoneel moet nú derde prik krijgen’

Travis Scott was ook op hiphopfes­ti­val in Tilburg ‘op het randje’

TILBURG - Acht mensen kwamen vrijdagavond om het leven tijdens het Astroworld-festival van de Amerikaanse rapper Travis Scott in Houston. Eerder dreigde het ook goed mis te gaan tijdens een concert van de rapper op het Tilburgse WOO HAH-festival in 2017. ,,Ik heb zelden zoveel kids huilend zien worden afgevoerd door de EHBO en de hekken bogen eng ver door”, schreef muziekjournalist Timo Pisart in een nabeschouwing.

