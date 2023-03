Voorzitter van Cultuur Verbindt Roosendaal stapt met een tevreden gevoel op

ROOSENDAAL - Toen Marijn ten Harmsen van der Beek in 2018 begon als eerste voorzitter van de stichting Cultuur Verbindt Roosendaal trok hij gelijk aan de bel. Want zijn cultuurcoördinator Carlijn de Bot kreeg maar een halve baan!

,,Een halve baan was veel te weinig. De gemeente vroeg steeds meer van ons, zoals ook de Cultuurprijs en CuMa. De gemeente vond onze opmerkingen realistisch en nu hebben we twee mensen in dienst", zegt Marijn ten Harmsen van der Beek (58), die nu na vijf jaar zijn functie beschikbaar heeft gesteld.

Cultuurbeleid op afstand

Het tekent de goede relatie die Cultuur Verbindt Roosendaal heeft met de gemeente. Niet vreemd, want deze stichting doet sinds 2018 wat de afdeling Cultuur van de gemeente Roosendaal voorheen deed. Roosendaal heeft een cultuurbeleid ‘op afstand’. De stichting krijgt een flink budget van de gemeente en verdeelt de subsidies onder cultuurmakers.

Volledig scherm Slagwerkensemble Rondomtrom opent de Cuma in 2010.

Op het kantoor van de stichting werken nu twee mensen. Nou ja, één, want er is een vacature. ,,De een richt zich op het netwerk, op besturen. En de tweede op projecten, zoals de Cultuurprijs en de CuMa.” CuMa is de Culturele Manifestatie, waar cultureel Roosendaal zich presenteert. Omdat CVR goed draait vond Ten Harmsen het tijd om op te stappen. Zijn opvolger is nog niet bekend.

Quote Het belangrijk­ste is dat we van een jaarbudget zijn overge­stapt op een meerjaren­be­gro­ting Marijn ten Harmsen van der Beek , Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

Cultuurverenigingen die subsidie willen, de harmonie die met een toneelclub wil samenwerken, het muziekevenement dat nog dranghekken zoekt, ze kunnen allemaal terecht bij CVR in het Cultuurhuis aan Bovendonk. De stichting krijgt een flink budget waarmee de cultuursector wordt ondersteund.

Festival op de Grens

Ten Harmsen van der Beek: ,,Het belangrijkste is dat we van een jaarbudget zijn overgestapt op een meerjarenbegroting. Dan kun je veel beter afspraken maken met de sector met meerjarige programma's, zoals Festival op de Grens.”

Volledig scherm Beeld van Festival op de Grens, vorig jaar in Roosendaal. © Pix4Profs/Marina Popova

Bij zijn afscheid heeft Ten Harmsen het toch nog over hetzelfde probleem als bij zijn aantreden in 2018. ,,We blijven een krappe organisatie. Als er iemand ziek is, blijft er hier maar één over. Die krijgt dan heel veel op de schouders. Gelukkig hebben we stagiaires van de Associate degrees Academie in Roosendaal.”

Quote Gelukkig hebben we Demi van Overveld in ons bestuur. Ze is erg enthousi­ast en inspireert enorm Marijn ten Harmsen van der Beek , Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal

Jonge mensen bij cultuur betrekken. Lastig? ,,Gelukkig hebben we Demi van Overveld in ons bestuur. Ze komt van de Ad Academie. Ze is erg enthousiast en inspireert enorm. Ook de leeftijdscategorie, die zo moeilijk bereikbaar is. Demi kan de brug slaan.”

Paukenist

Nu Marijn ten Harmsen van der Beek - voormalig paukenist bij de Vlaamse Opera - meer tijd heeft, komt zijn passie voor Indonesië steeds scherper in beeld. ,,Ik ben betoverd door Indonesië. Het eten is het lekkerste van de wereld. Ik ben een professioneel musicus en het is vooral de gamelanmuziek die me zo betovert.”