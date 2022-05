Vrachtwagenchauffeur aangehouden na zwaar ongeval op A67 bij Veldhoven: ‘Had mogelijk file niet gezien’

MET VIDEOVELDHOVEN - Een vrouw raakte zaterdagochtend rond 11.30 uur gewond bij een ongeval op de A67 waar twee auto’s en een vrachtwagen bij waren betrokken. Dat gebeurde op de A67 bij Veldhoven. In de middag is de bestuurder van de vrachtwagen aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerder is de chauffeur aangehouden omdat de politie vermoedt dat deze een ‘behoorlijk aandeel’ had in het veroorzaken van het ongeluk: ,,Dat we iemand aanhouden is niet standaard, maar op basis van de verhalen van getuigen en onderzoek denken we dat er vlak voor het ongeval een file ontstond. Eén van de scenario’s die we onderzoeken is dat de chauffeur de file niet heeft gezien.”

Een ongevallenspecialist van de politie doet verder onderzoek naar de aanleiding. Door de specialist worden ook de verklaringen over de vrachtwagenchauffeur verder tegen het licht gehouden.

Na de aanrijding sloeg een Duitse personenauto over de kop. Een van de inzittenden, een vrouw, is bevrijd door de brandweer en met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht onder begeleiding van een trauma-arts. De overige betrokkenen waren zelf al uit de voertuigen gekomen.

Verrast

Drie mannen uit Zaltbommel zagen het ongeluk pal voor hun neus gebeuren. Ze zagen op hun navigatie dat er een file stond op de A67 en kozen ervoor om van de snelweg af te gaan.

,,We reden al op de uitvoegstrook toen we zagen dat de vrachtwagen voor ons verrast werd door de stilstaande auto’s voor zijn neus. Remmen kon niet meer. Om zo min mogelijk auto’s te raken, heeft hij z’n stuur omgegooid, richting de berm. Maar helaas werden de achterste twee auto’s in de file vol geraakt en gelanceerd door de klap”, verklaart één van de getuigen.

Enkele meters

Het gebeurde allemaal enkele meters voor de ooggetuigen. ,,We hebben direct 112 gebeld en gekeken of we hulp konden bieden. Gelukkig was de politie er ontzettend snel.’’

Inzittenden van de andere auto die betrokken was bij het ongeluk, zijn niet gewond geraakt. De vrachtwagen heeft een lekkende dieseltank. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

Weg tijdelijk dicht

De A67 bleef door het ongeluk ter hoogte van Veldhoven-West tot ongeveer 15.15 uur volledig dicht, meldt een woordvoerster van de ANWB. Wel blijft de afrit tot ongeveer 21.30 uur afgesloten.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.

Twee auto's en een vrachtwagen zijn betrokken bij een ongeval op de A67 bij Veldhoven.

