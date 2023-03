Vrachtwagenchauffeur die huis in Maarheeze binnenreed had geen geldig rijbewijs

Na maanden wachten eindelijk zicht op stroom en water voor zelfbou­wers in Herpen

HERPEN - Uitstel op uitstel. De zestien zelfbouwers die in november een kavel in Herpen in de wacht sleepten waren de wanhoop nabij. Zonder stroom en water kunnen ze niet vooruit. Plotseling worden er nu toch kabels en leidingen aangelegd.