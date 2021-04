Vrachtwagenchauffeur voorkomt zelfdoding op N-weg door wagen precies onder viaduct te rijden

Nieuwsover­zicht | Boeren blij dat ze mogen beregenen - Tilburgse Nandi wint Op zoek naar Maria

5 april Het grondwaterpeil in Brabant is in de winter zodanig hersteld, dat boeren hun grasland in april en mei mogen sproeien. ,,Een beloning voor alle inspanningen”, zegt boerenorganisatie ZLTO. Verder kan de oud-Tilburgse Nandi van Beurden deze tweede paasdag haar geluk niet op nu bekend is dat zij de ‘nieuwe Maria’ is. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.