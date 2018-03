Vrachtwagenchauffeurs gezocht: "Ook Camiel mag solliciteren"

De aftrap van de landelijke campagne 'ikwordvrachtwagenchauffeur.nl' bij Van der Valk Gilze-Tilburg was omgeven met tal van ludieke momenten. Zo werd de 'Truckers Top 10' bekend gemaakt met in de top-3 nummers van Bløf, Jannes en op één André Hazes. Voor de liefhebbers: Henk Wijngaard bezet met zijn 'Met de vlam in de pijp' plek zeven in deze bijzondere hitlijst.



Zanger/entertainer Xander de Buisonjé vertolkte bij de ingang van het hotel op piano de nummer 1-truckerssong 'Zij gelooft in mij' van Hazes. Daarna stapte hij in een gereedstaande vrachtwagen om al claxonnerend het officiële startsein te geven: "Fijn voor de Chinese gasten die net met een jetlag arriveerden en nu liggen te slapen. Sorry! Maar het is voor een goede zaak. Door de aantrekkende economie is er een tekort aan vakbekwame chauffeurs ontstaan. Het project 'ikwordvrachtwagenchauffeur.nl' geeft mensen die er klaar voor zijn om vrachtwagenchauffeur te worden de kans om dit te realiseren. Vorig jaar maakten maar liefst 2.638 mensen hun droom waar: zij werden vrachtwagenchauffeur. Nu zoeken we er weer 1500."