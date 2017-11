Vrachtwagens uit de Brabantse files gelokt met subsidie

Nu we de extreem drukke ochtend- en avondspitsen weer aaneen rijgen, wordt de noodzaak om de spits - waar mogelijk - te mijden almaar groter. Bij Logistiek in Brabant, een samenwerking van Brabantse overheden, bedrijven en het Rijk hebben zich inmiddels zo'n 30 à 40 bedrijven bedrijven gemeld die willen ‘filemijden’. Voor iedere vrachtwagen of bestelbus die aantoonbaar en structureel ‘uit de spits gehaald’ wordt, ligt een subsidie klaar. ,,Maar de besparing door niet in de file te rijden is voor bedrijven nog veel groter dan de subsidie," zegt Edward Heijnen van Logistiek in Brabant.