Vrachtwagens vernielen de tuinafscheiding van Pim: ‘Buitengewoon horkerig’

Café De Kaai in Bergen op Zoom stapt naar rechter over scheef terras

BERGEN OP ZOOM - De eigenaren van Café De Kaai in Bergen op Zoom zijn naar de rechter gestapt over de uitbreiding van hun terras in de Dubbelstraat. Ze vinden het onterecht dat de gemeente hun niet de vergunning heeft gegeven waarom ze hebben gevraagd. En die is ook nog eens ingetrokken na bezwaren van omwonenden.