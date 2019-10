Vragen over de stikstof-problemen in Brabant? Stel ze aan onze verslaggever Lukas van der Storm

Duizenden euro's boete voor Nederland­se wildcros­sers in België

17:08 MOL - De rechtbank in België heeft twee Nederlanders en een Belg veroordeeld tot 2.000 euro boete voor wildcrossen in een natuurgebied. Net als in Nederland zorgen crossmotoren daar regelmatig voor overlast. De Zuiderburen namen geen halve maatregelen: de crossers reden recht in een fuik die tussen bomen was gespannen.