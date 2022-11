Vriend (41) vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon opgepakt, grote zoekactie zondagavond stilgelegd

Kort, krachtig én populair: vrolijke filmpjes lokken de jeugd de boeken in

TILBURG – BookTok, het is de heilige graal voor wie jongeren aan het lezen wil krijgen. Het fenomeen viert zaterdag een eigen festival in Tilburg, mét bekende booktokkers. ,,De rij om selfies met ons te maken in Rotterdam was anderhalf uur lang.”

13 november