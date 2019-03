Vriend van in Best verongelukte Yassine (18) krijgt mogelijk straf, verdacht van veroorzaken ongeluk

BEST - De 18-jarige automobilist die begin deze maand betrokken raakte bij een dodelijk verkeersongeluk op de Eindhovenseweg-Zuid in Best , wordt verdacht van ‘het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg’. De politie onderzoekt nog of hij die avond te hard of roekeloos heeft gereden, meldt een woordvoerder aan het ED. Bij het ongeluk kwam de eveneens 18-jarige Yassine Doudou om het leven.

Het onderzoek naar het ernstige ongeluk is volgens de politie nog in volle gang. ,,Onze verkeersspecialisten zijn nog in afwachting van de onderzoeksresultaten”, vertelt woordvoerder Dion Luijten. ,,Totdat die binnen zijn, zullen we zeer terughoudend zijn met het delen van de info die tot nu bekend is.”

Te hard gereden?

De 18-jarige jongen wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dood door schuld. Of hij te hard heeft gereden, is ‘een van de dingen die nog wordt onderzocht’ ,aldus de politie. ,,De reden waarom hij van de weg is geraakt is vooralsnog onduidelijk en nog onderwerp van onderzoek.”

Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, wordt de verdachte uitgebreider gehoord. Duidelijk is dat hij ten tijde van het ongeval niet onder invloed was van alcohol. Hij was verder gewoon in het bezit van een geldig rijbewijs. De officier van justitie bepaalt uiteindelijk of de jongen strafrechtelijk vervolgd moet worden.

Wat gebeurde er?

De 18-jarige Yassine Doudou zat in de Peugeot als passagier naast de eveneens 18-jarige bestuurder. De wagen belandde in de berm, slipte, sloeg over de kop en kwam tot stilstand tegen een lichtmast.