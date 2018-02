Vriend van Kimberly (26) uit The Voice of Holland: 'Als ze zingt, voel ik kippenvel'

Deelname tot nu toe

Kimberly viel tijdens haar auditie met het nummer Hello van Lionel Richie direct op bij alle coaches. Zowel Waylon, Sanne, Ali B als Anouk probeerde haar te strikken. Ze koos voor Waylon. In The Battles stond ze tegenover zangeres Soray. Samen zongen ze het nummer I’m every woman van Whitney Houston. Volgens de jury waren ze allebei zeer goed, maar Waylon nam toch Kimberly mee naar The Knockouts. In deze ronde zong ze Who you are van Jessie J, waarna ze doorging naar de liveshows. Tijdens de eerste show beet ze het spits af met het nummer Came Here For Love van Sigala & Ella Eyre en scoorde ze hoog bij zowel de coaches als thuisstemmers. Dit overtrof ze vorige week in de tweede live show door de hoogste juryscore te behalen. Ze kreeg namelijk vier tienen voor haar vertolking van Michael Jacksons Earth Song. Vanavond neemt ze het op tegen Nienke, Jim, Demi, Tjindjara en Samantha voor een plaats in de finale volgende week vrijdag 16 februari.