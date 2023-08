Vrijgelaten verdachte verkeersongeval met vier doden in Oud Gastel opgepakt bij drugsinval thuis

Baldadige ellende op Jeugdland Et­ten-Leur: keu doormidden, overal stroop en papier in de tent

ETTEN-LEUR - ,,Dit is allemaal energie en tijd die je in dit soort ellende moet steken, terwijl je je aandacht liever op de kindjes richt.” Voorzitter Koen van Steen is niet blij met de vernielingen bij Jeugdland in Etten-Leur.