Vrijwilliger Rob (73) krijgt ineens veel minder voor zijn oud papier, weg is gratis kopje koffie voor leden KBO

Man (49) uit Bergeijk komt om bij botsing tegen boom op N379, Porsche 911 valt in brokstuk­ken uit elkaar

BERGEIJK/EERSEL - Een 49-jarige man uit de gemeente Bergeijk is maandagochtend om het leven gekomen bij een ongeval op de N379 tussen Bergeijk en Eersel. Hij zat in een Porsche 911 die tegen een boom was gereden. De auto reed volgens de politie met hoge snelheid richting Eersel, waarbij de bestuurder aan de andere kant van de weg een boom raakte.

6 juni