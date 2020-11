Vrijwilligers die wonen in huisjes bij verpleeghuis: ’Elke dag blij dat ik hier ben’

Ingrid van Bergen zwaait de deur van haar kleine huurhuisje open. Haar paleisje staat in het groen op het terrein van de Binckhorst, een leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Rosmalen. Ze mag hier wonen in ruil voor een aantal uren vrijwilligerswerk in de week. Van Bergen wandelt, fietst, kookt en knutselt met bewoners en mensen die dagbesteding krijgen op de Binckhorst.