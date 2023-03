Vrijwilligerswerk voor KBO en dorp Westerbeek beloond met dorpspenningen

BBB slaat toe in De Langstraat, maar niet in Altena: ‘SGP komt traditio­neel ook op voor agrariërs’

WAALWIJK - De BBB heeft ook in De Langstraat een indrukwekkende entree gemaakt. De nieuwkomer bij de provinciale verkiezingen is in Heusden, Waalwijk en Loon op Zand in één klap de grootste geworden. Alleen in Altena moet de partij het doen met plek twee, net achter SGP/ChristenUnie.