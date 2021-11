Vrouw (22) zag weginspecteur ‘niet staan’ op de A58: ‘Als ik niet opzij was gesprongen, was ik dood geweest’

Nieuwsover­zicht | Aardbeving in Brabant - Man die omkwam bij schietpar­tij is oprichter motorbende Trailer Trash

De man die zondag omkwam bij een schietpartij in Breda, is de 52-jarige Michel Weiss uit Den Haag. Hij is een bekende in de motorwereld. Verder maken zorgbestuurders in Den Bosch en omgeving zich grote zorgen nu het coronavirus terugkeert in verpleeghuizen en is in Bladel een aardbeving gemeten. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

15 november