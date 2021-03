Vrouw (85) botst met auto tegen gevel Albert Heijn in Gennep, flinke schade aan pui: ‘Er waren veel klanten in de winkel’

Het was schrikken, vertelt teamleider Jeffrey Derks van de supermarkt. Opeens reed een auto tegen de pui van de winkel aan. ,,Er waren op dat moment een hoop klanten in de winkel. Bij de balie, vlakbij de pui waar de vrouw tegenaan botste, was iemand aan het werk. In de winkel is er verder gelukkig niemand gewond geraakt. Ook hoefden de klanten de zaak niet uit", vertelt hij.