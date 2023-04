Vrouw aangehouden in onderzoek naar dood duivensportman Gradus Haisch (58) uit Bergen op Zoom

Heeft de Somerense Kruisweg eindelijk zijn definitie­ve plek gevonden? ‘Hopelijk wel, drie keer verplaat­sen vinden we genoeg’

SOMEREN - Terwijl het verkeer doorraast over de Loovebaan in Someren, is het stil onder de afscheidsruimte op de begraafplaats Dellerhof. Daar is een bijzondere Kruisweg tegen de muur gemonteerd door vrijwilligers. Ooit gered van de sloop.