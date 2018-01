Vrouw overleden bij ongeluk met vrachtwagen in Eindhoven

UPDATE Donderdag geen busvervoer meer 'tenzij nog anders vermeld wordt'

14:02 DEN BOSCH/TILBURG - Zoals in zowat het hele land rijden donderdag ook in Brabant geen bussen door de grootschalige staking in het openbaar vervoer. Volgens Arriva is in Brabant 90 tot 95 procent van de buschauffeurs bereid het werk neer te leggen. Landelijk zou het gaan om zo'n twee derde van alle buschauffeurs.