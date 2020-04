Vrouw overleden na val in Maas bij Cuijk

Brabants nieuws van zaterdag | Drunen hangt de vlag halfstok en groep krakers verhuist van Breda naar Tilburg

18:30 Drunen is zaterdag in rouw na de dood van 10-jarig jongetje, een slecht bekend staande groep krakers is van Breda naar Tilburg verkast en de Brabantse ziekenhuizen nemen weer meer mensen met coronaverschijnselen op. Lees in dit artikel het belangrijkste Brabantse nieuws van zaterdag terug.