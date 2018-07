Vrouw smeerde sambal op andermans vagina: 'Het waren de zwangerschapshormonen'

VIDEO Malunés, Zirkus FahrAwaY, in Tilburg opgeleide circusar­ties­ten op Circolo

12:00 TILBURG - Circusgezelschap Ockham's Razor uit Groot-Brittanië staat op Circolo met 'Tipping Point' en Un loup pour l'homme uit Frankrijk speelt 'Rare Birds' tijdens het circusfestival in het Tilburgse Leijpark. Dat zijn grote producties. Het programma met de grote voorstellingen is compleet en het valt op dat meerdere in Tilburg opgeleide artiesten in oktober met hun circusvoorstellingen naar de stad komen.