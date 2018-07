Vrouw spoort Brabantse kruisgrijper op: ‘Hoop dat meer vrouwen zich melden’

HELMOND - Een vrouw liet het er in Helmond niet bij zitten toen ze door een jongen tussen haar benen werd gegrepen. Ze ging naar hem op zoek, maakte foto’s en seinde de politie in. Nu hoopt ze dat andere slachtoffers zich melden.

Ze is er niet bang door geworden, ze is niet getraumatiseerd, ze is vooral ontzettend pissig. Pissig dat een man denkt dat hij vrouwen zomaar kan betasten. Pissig dat diezelfde man een keer sorry zegt en er misschien met een flinke ‘foei’ van de rechter vanaf komt. En dus kwam de 38-jarige vrouw in actie nadat ze donderdagmiddag brutaal in haar kruis wordt gegrepen.

Vastpakken

De vrouw, die haar naam niet in de krant wil, bezoekt die middag een nieuwbouwproject in de binnenstad van Helmond. Ze moet wachten op een klant en besloot de tijd te doden door een rondje te lopen. Op dat moment benadert een jongeman op de fiets haar van achteren op de Marterstraat: „Ik heb hem niet zien aankomen, maar opeens reed hij tegen me aan. Daarna greep hij me vol in mijn kruis. Niet eventjes hè, maar echt vastpakken.”

Terwijl de jongen wegfietst, laat hij de vrouw verbouwereerd achter: „Ik dacht echt: wat gebeurt hier nou? Liep ik in de weg, of zo?” Maar meteen daarna is er het besef dat de dader misschien wel meer slachtoffers heeft gemaakt. Hem achterna gaan vindt ze te gevaarlijk, dus schakelt ze de politie in. Maar gealarmeerde agenten kunnen hem zo snel niet vinden.

Achtervolgt

De vrouw gaat terug aan het werk. Als ze een uurtje later bij het nieuwbouwproject vertrekt, besluit ze toch nog een rondje in de buurt te maken. „Zie ik hem verdomme toch fietsen”, vertelt ze. „Ik heb hem achtervolgt. Toen hij ergens stopte, heb ik mijn autoraam opengedraaid en heb ik een stuk of vijf foto’s gemaakt. Bij een ervan draaide hij net zijn gezicht naar mij toe. Ik denk dat hij me herkende, want hij ging er meteen vandoor.”

Nog dezelfde dag krijgt ze een telefoontje van de politie, die heeft de jongen opgepakt. Het gaat om een 19-jarige jongen uit Helmond, die inmiddels weer vrij is. Voorde vrouw is dat niet genoeg. „Ik geloof niet dat dit zijn eerste keer was. Ik wil voorkomen dat hij een keer sorry zegt, naar huis mag en het de volgende dag meteen weer doet. En als hij dit vaker heeft gedaan, hoort daar een passende straf bij.”

Andere slachtoffers

Haar voorgevoel wordt bevestigd als ze in een oud artikel uit deze krant terugleest over twee vrouwen die begin juni nagenoeg hetzelfde is overkomen. Een vrouw (53) en een meisje (17) zijn beiden, met een paar dagen ertussen, in hun eentje op weg naar huis na een avond stappen als ze worden klemgereden door een jonge man. De kerel grijpt hen beiden tussen de benen.

Afgezien van het tijdstip – ’s middags in plaats van ’s nachts – komen de omstandigheden vrijwel overheen, ziet ook de vrouw: „Het ging toen ook om een licht getinte jongeman. En ook toen reed hij de vrouwen klem met de fiets.” En dus legt ze via het ED contact met een van de twee slachtoffers. Wat blijkt? De 53-jarige vrouw uit Helmond herkent de dader op de foto’s. Vanaf haar vakantieadres legt ze meteen ook contact met de politie. Die onderzoekt nu nog over het alle drie de keren om dezelfde dader ging.

Niet normaal