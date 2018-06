Vrouwen melden zich voor 'Liefde voor de BOERderij'

,,Iedereen is positief'', zegt varkenshouder Joost van der Pas over de vele berichten die hij de voorbije dagen kreeg. In zijn favoriete dorpscafé werd hij ook wel even gedold over zijn oproep. Hetzelfde overkwam melkveehouder Henri van den Boomen, die in zijn video meldt dat zijn moeder 'verrèkkes goed' kan koken: ,,Volgens vrienden had ik moeten zeggen dat ik zélf goed kan koken.''