Vught en Roosendaal in top 10 meest toiletvriendelijke gemeenten van Nederland, nul punten voor Laarbeek

Hoge nood maar buiten de deur? In Noord-Brabant hoeft dat in Vught, Roosendaal en Waalwijk geen probleem te zijn: met gemiddeld een 7 zijn het de drie meest toiletvriendelijke gemeenten in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van de Toiletalliantie voor Wereld Toilet Dag (19 november). De gemeenten Laarbeek en Maashorst komen met een 0 en 0,5 het slechtste uit de bus.

Iedere Nederlander moet met gemiddeld 2500 anderen een openbaar toilet delen. Dat aantal is te hoog, vindt de in 2018 opgerichte Toiletalliantie van onder meer de Maag Darm Lever Stichting (MDLS) en Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De alliantie pleit daarom voor om de 500 meter een toilet in stadscentra en recreatiegebieden zoals parken.

In dat kader peilt ze jaarlijks welke van de 344 gemeenten het meest gastvrij zijn in hun toiletbeleid. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria: het aantal inwoners per toilet, toegankelijkheid (urinoirs of zittoiletten), spreiding, gemeentebeleid en het zelf gegevens kunnen toevoegen in de HogeNood-app. In die app kun je openbare toiletten in de buurt opzoeken.

Topgemeenten

De landelijke nummer 1 is dit jaar gemeente Veere met rapportcijfer 8,2, gevolgd door Utrecht (7,7) en Schiermonnikoog (7,4) op plek 2 en 3. Door Vught op 7 en Roosendaal op 9 is Brabant voor het eerst vertegenwoordigd in de landelijke top 10. De grootste stijger is Geldrop-Mierlo (185), die zich in 2021 nog op plek 310 bevond.

De 10 meest toiletvriendelijke gemeenten in Noord-Brabant (rapportcijfer - positie landelijk) 1. Vught (7,1 - 7)

2. Roosendaal (7,0 - 9)

3. Waalwijk (7,0 - 13)

4. Land van Cuijk (6,7 - 23)

5. Heeze-Leende (6,6 - 28)

6. Bernheze (6,2 - 62)

7. Meierijstad (6,2 - 61)

8. Tilburg (6,2 - 64)

9. Asten (6,1 - 69)

10. Boxtel (6,1 -72)

Kwaliteit van leven

De gevolgen van te weinig wc’s zijn niet best, blijkt uit het meest recente onderzoek naar het openbare toilettentekort in 2021: één op de vier Nederlanders blijft regelmatig thuis vanwege een groot gebrek aan openbare toiletten in het land. Eén op de drie geeft zelfs aan dat het tekort aan openbare toiletten hun kwaliteit van leven beïnvloedt. Vooral mensen met een aandoening, vrouwen, senioren en mensen met lagere inkomens worden hierdoor geraakt.

De 10 minst toiletvriendelijke gemeenten in Noord-Brabant (rapportcijfer - positie landelijk) 1. Laarbeek ( 0 - 342)

2. Maashorst (0,5 - 340)

3. Waalre (1,5 - 339)

4. Drimmelen (1,5 -338)

5. Boekel (1,5 - 336)

6. Baarle-Nassau (1,5 - 335)

7. Steenbergen (2,3 - 327)

8. Bergeijk (2,3 - 325)

9. Alphen-Chaam (2,5 - 319)

10. Bladel (2,5 - 316)