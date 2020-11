Vughtse ligt al 20 jaar op bed: ‘Wát nou beperkt door corona?’

Nieuwsover­zicht | Brabantse op derde plek kandidaten­lijst CDA - Slagtanden olifant gestolen uit kasteel

27 oktober In Brabant zijn in een week tijd meer dan 10.000 mensen positief getest op het coronavirus. Op de kandidatenlijst van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen staat een Brabantse op de derde plek en een 26-jarige man uit Geldrop is opgepakt op verdenking van poging doodslag of moord. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.