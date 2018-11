Vuurwerk splijt de huiskamer: mannen vóór, vrouwen tegen

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Ruim 156.000 bezoekers van de nieuwssites van het Brabants Dagblad, het AD en de andere regionale kranten vulden de enquête in. Tweederde (65 procent) van alle mannen is tegen een vuurwerkverbod in zijn gemeente. Dat steekt opvallend af tegen de vrouwen: daar is 61 procent juist vóór een verbod.

Goed nieuws voor de mannen in Brabant: de grote gemeenten gaven vorige maand aan het Brabants Dagblad al aan niets te voelen voor het invoeren van een eventueel vuurwerkverbod. Volgens Tilburg, De Bosch, Waalwijk, Uden en Meierijstad is de overlast daar niet groot genoeg voor. Tenminste, niet op 31 december. Geluidsoverlast, gevaar en vernielingen vinden vooral ook plaats op andere dagen.

Tilburgers kunnen wel zelf zorgen voor een plaatselijk verbod. Genoeg buren gevonden die geen vuurwerk willen tijden Oud en Nieuw? De gemeente plaats een bord in de straat en houdt (wat) toezicht op naleving. Dan alleen nog hopen dat er een straat verderop niet té hard geknald wordt.

Waarom vooral de mannen tegen een verbod zijn, wordt snel duidelijk: 72 procent vindt het gewoon leuk zelf af te steken. ‘Gezelligheid’ en ‘traditie’ zijn verreweg de meest genoemde termen die de doorslag geven om vuurwerk te behouden. Bij het argument ‘het geeft een kick’ worden mannen blijkbaar weer jongens, want zij liggen dan ver voor op de meisjes: 37 tegen 13 procent. Hoe ouder de mensen worden, hoe minder de kick wordt, overigens.

Een meerderheid van de vrouwen (58 procent) ruilt het zelf afsteken van consumentenvuurwerk graag in voor centrale vuurwerkshows. Terwijl, logischerwijs, juist 62 procent van de mannen dat maar niks vindt. Uiteindelijk is daarmee een kleine meerderheid (54 procent) van de bezoekers van de nieuwssites tegen een vuurwerkverbod.

Vrouwen zelden slachtoffer

Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, merkt ook aan de slachtoffers van vuurwerk dat mannen liefhebbers zijn en vrouwen veel minder. ,,Negentig procent van de slachtoffers is man, gekeken over de afgelopen tien jaar,’’ zegt hij. ,,Het aantal slachtoffers wat zelf afsteekt of als omstander geraakt werd, is fifty-fifty. Maar van alle vrouwen die slachtoffer zijn, is negentig procent omstander. Dat betekent: vrouwen zijn bijna nooit zelf slachtoffer van vuurwerk wat ze zelf afsteken.”

Voor Leo Groeneveld, voorzitter van de vereniging Pyrotechniek Nederland (de vuurwerkbranche), bevestigt de enquête de vuurwerktraditie die hij zo koestert en waarmee we allemaal zijn opgegroeid. ,,Ik overdrijf niet als ik zeg dat meer dan 90 procent van de vuurwerkkopers mannen met zoontjes zijn. Een traditie die je graag wil doorgeven. Boys will be boys. En vrouwen houden er dan misschien minder van, maar ze staan wel met oliebol achter het raam 31 december naar boven te kijken.”

,,Ik zeg altijd: begin zo’n enquête eens met de vraag: stel je eens een oud en nieuw voor zonder vuurwerk? Ik denk dat het percentage mensen dat voor vuurwerk is, dan snel omhoog gaat. De meerderheid van de Nederlanders is een beetje moe van dit soort discussies. Net als met zwarte piet: de mensen die zich er druk over maken, kapen de hele discussie. Ik ben er zeker van dat de meerderheid de vuurwerkdiscussie aan zich voorbij laat gaan en gewoon graag vuurwerk afsteekt met oud en nieuw, of toekijkt.”

