Vuurwerkhandelaar woedend na nieuw verbod: ‘Corona? Daar heeft het niets mee te maken’

Wie is toch die man die 550 schilderij­en van grootmees­ters als Picasso leent aan het NoordBra­bants Museum?

DEN BOSCH/VUGHT - Over een maandje hangen in het Noordbrabants Museum voortaan tig schilderijen die niet zouden misstaan in de topmusea van de wereld. Wie is toch die weldoener die al die Picasso’s, Mondriaans en Dalí’s geschonken heeft?

16 november